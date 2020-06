Black Music against racism

AUFSCHREI zur Solidarität in Form von Musik. BLACK MUSIC !!!

Es ist ein dauerhaftes Leid-Thema. Die Menschheit wird sich in dieser Hinsicht wohl kaum ändern, was Unterdrückung und Hass angeht. Aber jeder einzelne Mensch kann etwas bewirken, indem er/sie/es sich selbst ändert. Die eigene Perspektive und Haltung überprüfen ist schon ein starker Anfang. Menschen lernen Menschen kennen und verstehen. So könnte es gehen und so funktioniert es auch vieler Orts. Der Mord an George Floyd ist leider ein weiterer Anstoß.