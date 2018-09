BlacKKKlansman von Spike Lee

Blakkklansman, der neue Film von Spike Lee, der seit Ende August auch in deutschen Kinos läuft, ist in aller Munde. Vielfach wurde er in Feuilletons besprochen und interpretiert und man ist sich einig über die Polit- Komödie des großen afroamerikanischen Kinoaktivisten.

Blakkklansman sei, eine körnige Komödie, die historischen mit gegenwärtigem Rassismus gekonnt in Verbindung bringe. Natürlich ist man zunächst dazu geneigt, einen Film der Themen wie Rassismus in den USA, den KKK und die Black Power Bewegung der 70er Jahre von einer afroamerikanischen Sicht her aufgreift, gut zu finden. Warum der Film aber stellenweise dennoch problematisch ist, zeigt eine nähere Analyse.

(Spoilerwarnung!)