Kontroverse zu "Black is King" von Beyoncé

Am 1. August brachte der US-amerikanische Popstar Beyoncé ihren neuen Film „Black is King“ auf Disney Plus heraus. Der Film ist eine neue Adaption von „Lion King“ oder "König der Löwe". Im Film beleuchtet Beyoncé die afrikanische Kultur durch Musik, Kunst, Mode. In der Schwarzen Community gehen die Meinung auseinander. Währen viele Menschen sich darüber freuen, dass ihre Kultur ins Licht gebracht wird kritisieren andere das Kunstwerk. Wir haben einige Meinungen zu diesem Thema gesammelt.12:00

Mikah, Poet*in, Bildkünstler*in und Autor*in aus Freiburg sieht „Black is King“ in vielerlei Hinsicht problematisch. Sowohl wie sich Beyoncé als light skinned Person in einem Film über Afrika zentriert als auch, weil sie ArbeiterInnen für ihre Marke Ivy Park schlecht bezahlt. Mikah kritisiert auch die Vergötterung von Berühmtheiten & Black Kapitalismus.5:08