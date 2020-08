Fokus: Black Is King

Habt ihr schon „Black is King” von Beyoncé gesehen? In diesem Disney-Film und im Album beleuchtet Beyoncé die afrikanische Kultur durch Musik, Kunst, Mode ... Diskussionen über dieses Projekt werden gemildert. Viele Schwarze Menschen sind aufgeregt und froh, dass ihre Kultur hervorgehoben wird, während viele andere das Kunstwerk kritisieren und über „kulturelle Aneignung“ sprechen. Wir haben einige Meinungen zu diesem Thema gesammelt. In der Sendung sprechen wir auch über „Migrativ - Migrant und Aktiv“, unseren neuen Podcast. Außerdem interviewen wir Migranten, die ihren Weg hierher in Deutschland gefunden haben: - Ein Interview mit… Inhaber des Marktes „Asia Afro Latino“ in Freiburg - Ein Interview mit Giresse Ngoune Vofo, Logistikerin bei DHL in Köln.

EN

Have you already watched „Black is King” by Beyoncé? In this Disney Film and the album, Beyoncé highlights African culture through music, art, fashion…Discussions on this project are mitigated. Many Black people are excited and happy to see their culture uplifted whereas many others criticize the art piece and talk about “cultural appropriation”. We have gathered some opinions on this topic.

In the show, we also talk about “Migrativ – Migrant und Aktiv” our new podcast and we will interview migrants who have made their way here in Germany: - An interview with Syed Anisuzzaman, owner of the “Asia Afro Latino” Markt in Freiburg - An Interview with Giresse Ngoune Vofo, Logistician at DHL in Cologne.