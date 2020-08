Syed Anisuzzaman ist der Besitzer des Asia-Afro-Latino-Markt, einer der ersten internationalen Supermärkte in Freiburg. In seinem Laden bietet er nicht nur Essen aus Afrika, Asien und Südamerika an, sondern auch anderen Produkte wie Haarwachs,Toilettenpapier und auch seine Post kann man von hier abschicken. Syed Anisuzzaman erzählt, wie der Laden gegründet wurde und wie er sich bis jetzt entwickelt hat.