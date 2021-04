Bluesclubradio 15.04.2021

Playlist:

01 Bobby Womack – American Dream

02 Clarence Spady – Good Conversation

03 Skylar Rogers – Movin On

04 Paris Walker – I Got A Real Good Man

05 Franta – Physio Blues

06 Charlie Keller & Franziska Herrmann – Ernst Thälmann Mi Amor

07 Johnny Nicholas – Wanna Be Your Baby

08 Clarence Spady – Addiction Game

09 Goran Bregovic – In The Death Car

10 Quarry – No Ordinary Love

11 Bobby Womack – California Dreamin‘

12 Joss Stone – The Chokin‘ Kind

13 Lyras – Don’t Keep Me Awake

14 Marie José Alie – Caresse Moin