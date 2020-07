Bluesclubradio

...mit dem virtuellen Studigast Justine Masurat.

Playlist:

01 Jordan Mackampa - Magic

02 MV Meneghetti - Love Desease

03 WellBad - Dilemma Song

04 King Calaway - Cake By The Ocean

05 Jim James - The World's Smiling Now

06 Jacob Gurevitsch - Mexican Margarita

07 The Blue Choir - What If I Could Be The One

08 Rob Johnson - Little White Lie

09 Miu - Holy Grail

10 Anthony Geraci - Daydreams Of A Broken Fool

11 Gideon Conn - One In A Million

12 Choi Cello - Blue

13 ER - Auf der dunklen Seite vom Paradies