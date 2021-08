Bluesclubradio 26.08.2021

Playlist 26.8.2021:

01 Tito Jackson - You're Gonna Push Me Too Far

02 Smith & Myers - Rebel Yell

03 Amp Fiddler - Superficial

04 Keb' Mo' - Henry

05 Walter Trout - Nature's Disappearing

06 Henry Green - The Sweetest Taboo

07 Doyle Bramhall II - Mama Can't Help You

08 David Crosby - I Think I

09 Torsten Goods - What Makes The Irish Heart Beat

10 Malcolm Holcombe - Higher Ground

11 Sarah Jarosz - Everything To Hide

12 Torsten Goods feat. Tim Lefebvre, Wolfgang Haffner & Roberto Di Gioa - How Sweet It Is