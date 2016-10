Der New Yorker Medienaktivist und Journalist Brad Will wurde am 27.10. 2006 von Paramilitärs in Mexico erschossen. Er filmte gerade die Räumung einer Strassenblockade in dem Bundesstaat Oaxaca. 10 Jahre später wird an Brad erinnert ,nach der Wirkung von freien Medien gefragt und über eine bessere Vernetzung von Kämpfen im globalen Süden und Norden nachgedacht.