In dieser Sendung gibt es neue irische und schottische Folk-CDs von Cúig, Fara, Martin Green und Kíla.

Cúig spielen mit dem Irish Folk Festival am 20.10. in Laufenburg (CH, Stadthalle) und am 27.10. in Karlsruhe (Tollhaus).

Playlist u.a. auf www.keine-heimat.de.