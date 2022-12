Radio Nacht von Juri Andruchowytsch

„Ich werde Sie bestimmt nicht retten und Ihnen auch kaum irgendwie helfen können. Aber ich werde Ihre Nacht mit Schlaflosigkeit füllen. Sie hören Radio Nacht, am Mikrofon ist Josip Rotsky, alias Jos. Hier hat es eben zwölf geschlagen, und ich bleibe bis zum Morgen auf Sendung. Heute ist der 13. Dezember - alles ideal, der schlimmste Tag des schlimmsten Monats. Ein guter Anlass, Zeit miteinander zu verbringen". (Radionacht)

Diese Steilvorlage des ukrainischen Autoren Juri Andruchowytsch verwandeln Dimitri, Jenny und Hanna in ein interaktives Spiel:

Eine Aktion in Solidarität mit den Menschen in der Ukraine.

Die Playlist hat der melancholische Barrikadenpianist, der auf den vorletzten Diktator Europas ein Attentat verübt hat, und nun den Schlaflosen dieser Welt Gesellschaft leistet, gleich mitgeliefert.

Danke an Juri, der am 27.10. in Freiburg gelesen hat und die Idee der live-Umsetzung seines Buchs gleich dufte fand, und Katharina Raabe vom Suhrkamp-Verlag sowie der wundervollen Hanna Hovtvian vom Literaturhaus Freiburg.