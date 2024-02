Breites Bündnis hatte zur Protestkundgebung in Müllheim aufgerufen

An der Protestkundgebung auf dem Markgräflerplatz in Müllheim am vergangenen Freitag nahmen etwa 2000 Menschen teil. Hier ist Daves ausgiebige Reportage mit Statements der Demonstrierenden und Redebeiträgen von Hans Richter von der Initiative Generationen-Netz Müllheim, Hartmut Hitschler, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Markgräflerland, Jan-Heinz Stauffer, Vorstandsmitglied des Müllheimer Vereins Erinnerungskultur und Müllheims Bürgermeister Martin Löffler, mit Eindrücken vom anschließenden Protestmarsch durch die müllheimer Innenstadt.