Britpop Auftakte

Am Donnerstag [18. April 2024] erwarten euch von 16:00 bis 17:00 Uhr Sounds von der Insel - welche euch for your pure amusement pleasurefully presented werden - von Valentina und Dave!

Geht bei uns und für euch auf den Sender auf Radio Dreyeckland FM 102,3!

Unser nächster Radio-Einführungsworkshop wird an dem Wochenende am 20. und 21. April stattfinden, hier der Link zu näheren Infos zum Einführungsworkshop: https://rdl.de/beitrag/einf-hrungsworkshop

Die Kursleitung des Radio-Einführungsworkshops, Anna und Niels, freut sich auf eure Teilnahme beim nächsten Radio-Einführungsworkshop. workshop@rdl.de ist die Mail Adresse für euch und euren basisdemokratischen Erstkontakt mit dem Medium Radio!

Wenn auch ihr beim Radio-Einführungsworkshop dabei gewesen seid, könnt ihr in der Aktuelllen Redaktion mitwirken, oder aber auch eine Sendung mit rein musikthematischem Schwerpunkt über den Sender jagen!