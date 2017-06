Brothers in Breaks Radioshow No. XXVI

Hey Folks,

SUMMERTIME...und extra dafür gibt es für euch heute einen gechillten gute Laune Sommermix von den Brothers in Breaks mit Dj Cam über Freestylers bis Jinx in Dub, soundtechnisch von Hip Hop über Bigbeats bis Jungle alles, was euch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Als extra Feature ein Nixon Minimix seiner aktuellen gods choir EP, die die Tage gerade rauskam, Gänsehaut pur...so tune in brothers ´n´sisters...