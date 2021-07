BSU zeigt Missstände am Insitut für Asien- und Afrikawissenschaften der HU zu Berlin auf

In einem offenen Brief wandte sich die BSU - die Black Student Union - an die Humboldt-Universität und das zugehörige Insitut für Asien- und Afrikawissenschaften (IAAW). Ihre Kritik: Das IAAW reproduziere Rassismen und Diskriminierungen. Ihre Forderung: Das endlich zu ändern und den Masterstudiengang "Afrikawissenschaften" nicht abzuschaffen.

Die BSU stützt sich dabei auf eine Umfrage, die sie unter Studierenden des Fachs gemacht haben. Die Erfahrungen der Studierenden stützen die Kritik; manche brachen den Studiengang deshalb ab.

Wir haben mit Turending von der BSU über ihre Kritik und Forderungen an das IAAW gesprochen.



Unsere erste Frage war, wer sie als BSU sind...

Sie kämpfen für Veränderung mit einer Petition. Unterstützen könnt ihr sie auch finanziell mit einem Beitrag zu ihrem Moneypool.