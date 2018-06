Buchsbaum nach 2 000 Jahren vor dem Aus!

Den Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) ein ostasiatischer Kleinschmetterling aus der Familie der Crambidae werden wir wohl nicht mehr los. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde der Zünsler nach Mitteleuropa eingeschleppt und frisst nun Buchsbäume kahl.

In Mitteleuropa wurden seine Raupen erstmals in Deutschland (2006) gefunden, zunächst in Baden-Württemberg, im Raum Basel und am Oberrhein, anschließend auch in Hessen, Nordrhein-Westfalen und in den Niederlanden. Inzwischen erobert der Schmetterling Europa und vernichtet den Buchs.

Da werden Gärtnern zu Mörder und greifen zur Giftkeule oder harten Altenativen.

JA, auch ein RDL-Redaktuer liebt Buchs und unterhälten sich mit dem Schnetterlingsfreund Martin Feucht vom NABU.