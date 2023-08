burning beds (Ausgabe August 2023)

Die Themen: In den USA ging erstmals seit über 30 Jahren wieder ein Atom-Reaktor in Betrieb. Läutet dies die viel beschworene sogenannte Renaissance der Kernenergie ein? Welche Interessen stehen hinter dem mit enormem finanziellen Einsatz forcierten Festhalten an der Atomenergie?

In Deutschland ist immer wieder festzustellen, daß PolitikerInnen an der Spitzen der Pateien-Hierarchien politische Positionen vertreten, die in diametralem Gegensatz zur der ihrer Partei-Basis und zu Partei-Programmen stehen. Die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Petra Olschowski ist solch ein Fall. Was hat sie mit Robert Habeck und Annalena Baerbock gemeinsam?

Diesmal zum Schluß ein Beitrag zum Thema Klima. Trotz der starken Regenfälle im Juli starben Waldbäume im thüringer Schiefergebirge und im Frankenwald auf großen Flächen ab. 20.000 Hektar sind bereit kahl. Wie ist das zu erkären? Und: Was ist zu tun?