restrisiko (Ausgabe August 2023)

Die Themen: Am Donnerstag, 24. August, begann nun nach vielen Jahren Ankündigungdie Einleitung von radioaktiv kontaminiertem Kühlwasser aus der AKW-Ruine Fukushima in den Pazifik. Gegenüber der fast omnipräsenten Verharmlosung ist es wichtig, gute Argumente zu kennen...

Wie in diesem Magazin im April schon einmal berichtet wurde, ist noch in diesem Jahr mit einem CASTOR-Transport von Jülich nach Ahaus zu rechnen. Grundsätzlich spricht gegen

jeden solchen Transport, daß damit ohne jeglichen rationalen Grund die Bevölkerung unnötig gefährdet wird. Interessant ist in diesem Fall jedoch auch die Frage: Warum wird eine naheliegende Alternative zum Transport verhindert?

Am Standort des stillgelegten AKW Würgassen muß sich die lokale BI damit herumschlagen, daß offensichtlich interessegeleitete Stellungnahmen - unter anderem auch von Seiten des

sogenannten Öko-Instituts - völlig unsinnige Positionen vertreten. So widerspricht sich eine Stellungnahme des ESK sogar an zwei Stellen selbst. Näheres hierzu in unserem dritten Beitrag.

Diesmal zum Schluß dann in die USA: Dort ging erstmals seit über 30 Jahren wieder ein Atom-Reaktor in Betrieb. Läutet dies die viel beschworene sogenannte Renaissance der Kernenergie ein? Welche Interessen stehen hinter dem mit enormem finanziellen Einsatz forcierten Festhalten an der Atomenergie?