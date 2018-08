BURE Frankreichs Gorleben!

Im lothringischen Bure kämpfen AtomkraftgegnerInnen gegen die Errichtung eines großflächigen nuklearen Entsorgungszentrums und die Einlagerung von hoch radioaktivem Müll in tiefen geologischen Tonschichten. Das Projekt heißt Cigéo. Es sorgte jüngst für frankreichweiten

Schlagzeilen, als 500 MilitärpolizistInnen am 22. Februar 2018 eine seit 1,5 Jahre andauernde Waldbesetzung gegen die ohne Baugenehmigung gestarteten Bauarbeiten räumten.

Am 20. Juli wurde wieder geräumt. Am 05 August 2018 ist das Eichhörnchen in Freiburg.

RDL sprach mit der in Lüneburg lebende französische Aktivistin Cécile Lecomte.

http://blog.eichhoernchen.fr/post/Atomklo-Bure-erneut-Festnahmen-Hausdur...

Vortrag am Sonnntag SUSI-BewohnerInnentreff Vaubanallee 2 79100 Freiburg um 20 Uhr