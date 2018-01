burning beds

Die Themen:

Diesmal vorneweg zwei - mit gewissen Einschränkungen - positive Nachrichten: Zum Einen berichten wir über den Anstieg des Anteils der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung im vergangenen Jahr, zum Anderen über die Stilllegung von Block B des AKW Gundremmingen.

Zwei Fragen bleiben offen: Wie ist es möglich, daß der Ausbau der erneuerbaren Energien weltweit mit deutlich größerer Dynamik vonstatten geht als in Deutschland? Und die zweite Frage: Ist mit der Reaktor-Stilllegung an Silvester das Versprechen eines Atom-Ausstiegs in Deutschland glaubwürdiger geworden?

Weiter geht es mit dem Thema Landwirtschaft und Umwelt. Mit der Verleihung des Dinosauriers des Jahres 2017 hat der NABU einige wichtige Fragen aufgeworfen...