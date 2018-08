Die Themen: Beginnen wir heute mit zwei Beiträgen zumThema Klima. Klimawandel? Was soll dieser Begriff? Wandel ist ja nichts Bedrohliches - laut Heraklit ist alles im Wandel… ... und das ist ja auch gut so! Konkret jedoch läuft der globale Temperaturanstieg auf eine Klimakatastrophe hinaus… Der Begriff "Klimawandel" ist medial meist mit dem Begriff "Anpassung" gekoppelt - so nach dem Motto: "Wenn sich die Mode ändert, müssen wir uns dem halt anpassen!"

Stichwort "Klimapolitik" - auch davon ist medial viel die Rede. Und ist erst mal ein Begriff in die Welt gesetzt, suggeriert dieser, daß auch eine Realität existiert, die mit dem Begriff bezeichnet wird - also: Eine Politik, die gegen die negative Veränderung des Klimas einschreitet.

Seit Jahrzehnten warnen WissenschaftlerInnen vor dem menschengemachten globalen Temperaturanstieg und fordern Konsequenzen von der Politik. Zur Frage, ob von solchen Konsequenzen in der Realität etwas zu erkennen ist, haben sie sich bisher - vielleicht aus Höflichkeit - kaum je geäußert. Der deutsche Klima-Forscher Mojib Latif redete jetzt Klartext - mehr hierzu in wenigen Minuten...

Von der Parteien-Politik zu erwarten, daß sie etwas für dich tut, ist ja auch bequem. Das erspart dir, darüber nachzudenken, was du selbst tun könntest. Aber was können wir beispielsweise gegen die klimaschädliche Verbrennung von Braunkohle tun? Hierzu mehr in unserem zweiten Beitrag.

Die Wildkatze in Baden-Württemberg - Artenschutz ist kein exotisches Thema lebensfremder WissenschaftlerInnen. Dies versuchen wir im Magazin 'burning beds' immer wieder aufzuzeigen. Am Beispiel der Wildkatze wird der Zusammenhang mit offensichtlich politischen Themen wie der Zersiedelung, der Zunahme des Straßenverkehrs, der zerstörerischen Wirkung der industriellen Landwirtschaft und einer denaturierten Forstwirtschaft sehr deutlich...