burning beds

Die Themen: Pyrozän - Dies ist nicht etwa ein Medikament, es ist ein anderes Wort für den puren Horror. Wer schwache Nerven hat oder zu Depressionen neigt, sollte jetzt besser ausschalten. Nach den Bränden im Amazonas, in Australien und jetzt im Osten der USA stellt sich die Frage: Wann beginnt das Erdzeitalter des Pyrozän? Dies ist keine Panikmache - die nackten Zahlen sprechen für sich…

Artenvernichtung - Der Begriff 'Aussterben' ist streng genommen ein Euphemismus, denn anders als bei dem jüngsten Massensterben von Arten auf diesem Planeten vor 66 Millionen Jahren liegen heute menschengemachte Ursachen vor. Es muß daher ehrlicher Weise von Ausrotten statt von Aussterben gesprochen werden.

Und die massenhafte Ausrottung von Tier- und Pflanzenarten - rund hundert pro Tag - findet nicht nur etwa im Amazonas-Urwald statt, sondern wird nach wie vor auch in Europa vorangetrieben.

Nun liegen neue Zahlen vor, die leider belegen, daß noch längst keine Trend-Wende zu verzeichnen ist - im Gegenteil: Es geht mit immer höherem Tempo abwärts.

Katastrophenschutzplan - Seit Jahrzehnten prangert die Anti-Atom-Bewegung im Dreyeckland an, daß es in Freiburg keinen Katastrophenschutzplan - ja, nicht einmal einen ausgearbeiteten Evakuierungsplan - für den Fall eines Super-GAU im 23 Kilometer entfernten AKW Fessenheim gibt. Ist dies jetzt nach der Stilllegung überhaupt noch ein Thema? Leider Ja, denn auch in den drei kommenden Jahren besteht das Risiko eines Super-GAU - so lange müssen die abgebrannten Brennelemente voraussichtlich in den völlig ungeschützten Naßlagern abkühlen. Daher wurden nun aktuell erneut hunderttausende Jod-Tabletten geordert. In diesem Zusammenhang war am 20 August in der lokalen Monopol-Zeitung wieder einmal zu lesen, es gäbe in Freiburg einen Katastrophenschutzplan. In Ernst? Vielleicht hat es sich auch um Satire gehandelt... Satire darf bekanntlich alles.