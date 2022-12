burning beds (Ausgabe Dezember 2022)

Die Themen: Vor zehn Jahren gab es eine massive Medien-Kampagne, um die Lüge zu verbreiten, Strompreiserhöhungen von mehr als zehn Prozent seien durch die erneuerbaren Energien verursacht. Diese Kampagne verpuffte weitgehend wirkungslos und die mehrheitlich positive Einstellung in der Bevölkerung zu erneuerbaren Energien und zur Energie-Wende konnte nicht gebrochen werden. Unvermindert setzten jedoch Bundesregierung und Landesregierungen ihren Kurs fort, den Ausbau der erneuerbaren Energien nach Kräften zu behindern. Viele hatten gehofft, mit der Ampel-Regierung werde sich dies endlich ändern... Die reale Politik der vergangenen zwölf Monate hat eindeutig gezeigt, daß die erneuerbaren Energien jetzt noch rigoroser bekämpft werden - entgegen aller wohlfeilen Worte. Auch bei der jetzt angekündigten Strompreisbremse zeigt sich: Die erneuerbaren Energien werden massiv benachteiligt und fossilen Konzernen wie RWE sollen verdeckt hunderte Millionen Euro aus Steuergeldern zugeschoben werden. Wir berichten über die detaillierte Kritik dreier Ökostrom-Anbieter...

Klima-AktivistInnen lassen sich derweil immer wieder etwas Neues einfallen. Straßenschilder entlang von Autobahnen und Bundesstraßen können schließlich nicht rund um die Uhr von der Polizei bewacht werden. Sie harren darauf, zeitgemäß auf ein Limit von Tempo 100 hinzuweisen. Wir berichten über eine Aktion in Baden-Württemberg...

Nicht ganz so fantasievoll war eine Aktion von 'Letzte Generation' in Essen an der Konzern-Zentrale von RWE. Die Argumente der AktivistInnen sind allerdings durchaus hörenswert - wir transportieren sie hier weiter...