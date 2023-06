burning beds (Ausgabe Juni 2023)

Die Themen: Zwei Beiträge behandeln diesmal die immer noch extrem umweltfeindliche Handhabung von Pestiziden in Europa.

Von der Pestizid-Lobby wird derzeit eine massive Beschwichtigungs-Propaganda verbreitet: Mit der Zulassung neuer genmanipulierter Pflanzen könne der Pestizid-Einsatz reduziert werden... Ist dies plausibel?

Als besonders verheerend stellt sich heraus, wenn in Baumärkten und in Gartencentern Blütenpflanzen als "bienenfreundlich" beworben werden. Der BUND machte auch in diesem Jahr einen Test auf Pestizide und mußte leider feststellen: Es handelt sich in vielen Fällen um Giftfallen im Blumentopf.

Konkrete Frage an unsere ZuhörerInnen: Werden hier in Deutschland auch Pflanzen verkauft, die mit illegalen Pestiziden behandelt wurden?

In unserem dritten Beitrag geht es um ein weiteres Beispiel, daß hier in Deutschland radioaktiv kontaminiertes Metall nach wie vor ins Metall-Recycling gelangt - ein Fall ausgerechnet im Wendland...