burning beds (Ausgabe März 2023)

Die Themen: Wie schaut es im angeblich grünen "Müsterländle" Baden-Württemberg mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien aus? Auf wie viel Prozent der privaten Dachflächen befinden sich Solaranlagen? Und wie steht's mit den Dachflächen, die sich in Landesbesitz befinden? Geht die Politik vorbildlich voran?

Weiter nach Frankreich: Seit Ende 2021 wurden in den überalterten französischen Atomkraftwerken immer mehr gefährliche Risse entdeckt. Notdürftige Reparaturen fanden statt, zeitweise waren weniger als die Hälfte der 56 französischen Atom-Reaktoren in Betrieb. Ein Jahr später, Ende 2022, verkündete EdF das Ende der Krise - doch wie steht es wirklich mit den Rissen?

Weiter nach Freiburg: Am 3. März beteiligten sich im deutschen Süd-Westen über 9.000 Menschen am Klimastreik. Fridays for Future konnte weit überwiegend junge Menschen mobilisieren. Vielfach hieß es im vergangenen Jahr aus scheinbar berufenem Munde, die Politik habe verstanden, Fridays for Future habe sein Ziel erreicht und so sei das Ende der Fridays-for-Future-Bewegung unabwendbar. Lützerath war dann offenbar ein Wendepunkt. Wird die Klimabewegung gegenüber der etablierten Politik skeptischer?

Wie steht es mit der angedrohten AKW-Laufzeitverlängerung? Offenbar ist der Glaube weit verbreitet, Mitte April sei das Thema Atomenergie in Deutschland endgültig abgehakt. Wir berichten von der Demo am AKW Neckarwestheim am Fukushima-Jahrestag.