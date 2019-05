Am Donnerstag hat Konstanz als erste Stadt in Deutschland den Klimanotstand ausgerufen. Die Entscheidung im Gemeinderat fiel einstimmig. Konstanz folgt Städten wie Basel, Vancouver, London und Los Angeles. Initiiert hat das die Konstanzer Fridays For Future Gruppe. Über den Konstanzer Klimanotstand haben wir mit Manu von Fridays For Future Konstanz gesprochen.