Wieder riesengroße Beteiligung am Klimastreik in Freiburg

An diesem Freitag den 19.07.2019 gingen erneut unzählige Freiburger Schülerinnen und Schüler, einige Studierende und einige Eltern und LehrerInnen im Rahmen der Fridays for Future Proteste auf die Straße um einen grundlegenden Wandel in der Klimapolitik einzufordern. Wahrscheinlich waren es nicht ganz 10 Tausend Teilnehmer*innen, wie beim letzten mal, aber doch unglaublich viele. Wir haben die Demo begleitet und zahlreiche Eindrücke gesammelt, darunter auch Ausschnitte aus einer anfänglichen rede eines jungen Schweizer Klimaaktivisten, der an den Climate Camps in Basel/ Zürich unter dem Motto "Fossil Banks - too big to stay" teilgenommen hatte.