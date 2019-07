Sowohl Extinction Rebellion, als auch Fridays for Future haben in den letzten Wochen sich zu Gesprächen mit der Stadtverwaltung getroffen. In einer neuen Pressemitteilung äußern sich beide Gruppen zu den Gesprächen. Über ihre Forderungen sprachen wir mit Anna und Vali von Fridays for Future, bevor sie uns die Reaktion der Stadt schilderten. Der nächste Klimastreik von Fridays for Future findet am 19.7. statt.