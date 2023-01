"Die Menschen vor Ort haben da etwas aufgebaut - das ist unglaublich!"

Das Aktionsbündnis „Lützerath Unräumbar" hat massiven Widerstand gegen die Zerstörung des Dorfs Lützerath an der Grubenkante des Braunkohletagebaus Garzweiler II angekündigt. Teil des großen Bewegungsbündnis sind ganz unterschiedliche Gruppen der Klimagerechtigkeitsbewegung, darunter AlleDörfer bleiben, Ende Gelände, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Letzte Generation, Scientist Rebellion, RWE & Co. Enteignen und End Fossil: Occupy! Sie alle sind am gleichen Ort aktiv und bündeln ihre Kräfte - eine neue Qualität in der Bewegung für Klimagerechtigkeit. Das Bündnis hat zu einem gemeinsamen Aktionstag am 17.01. aufgerufen.

Radio Dreyeckland sprach mit Luka Scott, Sprecherin für "Lützerath Unräumbar" und "Ende Gelände" über das Aktionsbündnis, die aktuelle Situation in Lützerath und darüber, was es braucht, damit der Kampf um das Dorf gewonnen werden kann.