"Wir weichen nicht von der Stelle - für keine Kohle dieser Welt" (Teil1)

2500 Menschen versammelten sich am Samstag, den 12.11. in Lützerath, um für den Erhalt des Dorfes, das für den Kohleabbau abgebaggert werden soll, und das Ende des fossilen Zeitalters zu demonstrieren und während der anhaltenden 27. UN-Klimakonferenz auch auf globale Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Denn "in Lützerath verläuft die 1,5°-Grenze", so die Rednerin von Fridays For Future Berlin. Neben Fridays For Future reisten Aktivist*innen aus ganz Deutschland an, unter anderem von Ende Gelände, Extinction Rebellion, vom BUND Naturschutz, Lütztlebt und Alle Dörfer Bleiben. Wir waren für euch vor Ort, um von der Demo zu berichten, haben Redebeiträge, Musik und Stimmung aufgenommen und mit verschiedenen Menschen darüber gesprochen, wie es sich anfühlt an der Kante des Tagebaus zu stehen. Und mit Aktivist Leo, was er sich von der Demo erhofft und was der Widerstand in Lützerath jetzt noch verändern kann.



In einem zweiten Teil erfahrt ihr mehr über die Strukturen des Protestcamp und darüber, wie das Leben in einem besetzten Dorf aussieht und welche Arbeit dort jeden Tag anfällt.