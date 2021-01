Lützerath soll bleiben!

Kohleausstieg hin, offenes Gerichtsverfahren her, die RWE will mit dem Abriss des Dorfes Lützerath ganz offenbar Fakten schaffen. Ein Gutachten, dass zu dem Schluss kommt, dass der Abriss für die Energiesicherheit nicht notwendig ist, muss bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier wohl ein Jahr lang in einer klemmenden Schublade vergessen worden sein. Aktivist*innen wehren sich und verweisen auch darauf, dass der Widerstand neue Bewohner und ein vielfältiges Leben in das Dorf gebracht hat. Radio Dreyeckland führte am Dienstagmorgen ein kurzes Gespräch mit einer Aktivistin und einem Aktivisten aus Lützerath.