" Solidarität mit Lützerath - Lasst uns eine Räumung verhindern"

Am Dienstag verkündete Wirtschaftsminister Habeck gemeinsam mit dem Energiekonzern RWE und der Nordrheinwestfälischen Landesregierung einen Deal. Der Kohleausstieg soll auf 2030 vorgezogen werden, dafür soll Lützerath, einer der Kristallisationspunkte der Klimakämpfe, für die Braunkohle abgebaut werden. Am heutigen Freitag ruft Students for Future Freiburg zum Solidaritätsprotest mit dem von der Braunkohleindustrie bedrohten Lützerath auf, zwischen 14:30 und 18 Uhr auf dem Europaplatz.

Wir haben mit Benedikt Wolf von den Students for Future Freiburg gesprochen.