"Hört uns zu, macht Platz!"

Lützerath ist zum neuen Symbol für den Braunkohlewiderstand in Deutschland geworden: Das Dorf soll für die weitere Ausbeutung des fossilen Brennstoffs abgerissen werden. Doch Aktivist*innen haben den Ort besetzt, und protestieren zusammen mit dem letzten verbleibenden Bauern gegen die Zerstörung. Und doch steht Lützerath für mehr als nur den Widerstand gegen lokale Zerstörung.

Wir haben das Dorf und Protestcamp besucht. Mit der Aktivist*in Lakshmi Thevasagayam sprechen wir über den Zusammenhang von Kämpfen gegen Rassismus und für Klimagerechtigkeit, über konkrete antirassistische Interventionen in der Klimabewegung und was für Allianzen möglich und nötig sind, um aus einer Klimabewegung, eine Klima'gerechtigkeits'bewegung zu machen.



Begrifflichkeit:

BIPOC steht kurz für Black, Indigenous, and People of Color und soll die spezifischen Erfahrungen von Rassismus betroffener Gruppen und Individuen betonen.