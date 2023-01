"Grüne sollen die Versprechungen, für die sie gewählt wurden, einhalten: Klimaschutz!"

Fridays for Future Freiburg hat am heutigen Donnerstag das Büro der Freiburger Bundestagsabgeordeten Chantal Kopf besucht. Sie selber war nicht da. Die Aktivist:innen warfen ihren Brief deshalb ein. Sie fordern von Chantal Kopf eine Positionierung gegen das Abbagern von lützerath ein. "Liebe Chantal, auch wenn Lützerath kein Stadtteil von Freiburg ist, halten wir es für deine Verantwortung, als gewählte Vertreterin der inoffiziellen Grünen Hauptstadt Deutschlands eine klare Haltung zu zeigen: Stehe für die Werte ein, mit denen du im Wahlkampf Stimmen gewonnen hast und äußere dich jetzt eindeutig gegen die Zerstörung von Lützerath und die Überschreitung der deutschen 1,5°C-Grenze! Es braucht ein Moratorium der Räumung – jetzt!" Wir haben mit Andrej von Fridays for Future Freiburg gesprochen.