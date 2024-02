Zwei Jahre Krieg - Stimmen von der Kundgebung in Freiburg

Am frühen Morgen des 24. Februar 2022 hielt der russische Präsident Wladimir Putin eine Rede voller wirrer Anschuldigungen und historischer Mythen. Er forderte die "Entnazifizierung" und "Entmilitarisierung" der Ukraine. Wenige Augenblicke später schlugen in Kiew die ersten Raketen ein. Seither herrscht Krieg gegen das kleinere Nachbarland, ein Krieg bei dem schon der Name "militärische Spezialoperation" die Wahrheit verstecken soll. In Freiburg fand anlässlich des zweiten Jahrestages eine Kundgebung mit, grob geschätzt 600 Teilnehmer*innen auf dem Platz der Alten Synagoge statt. Radio Dreyeckland hat die Reden des Oberbürgermeisters Martin Horn und der grünen, freiburger Bundestagsabgeordneten Chantal Kopf aufgenommen und mit der Ukrainerin Julia Gwida (so geschrieben?) gesprochen.

