Globaler Fridays For Future Klimastreik in Freiburg

Wie in vielen anderen Städten demonstrierten am Freitag in Freiburg etwa 1600 Menschen für eine gerechte Klimapolitik, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. In ihrem Aufruf forderten Fridays for Future, dass Europa und Nordamerika mehr Verantwortung übernehmen und die Länder des globalen Südens für Klimaschäden entschädigen sollen. Angeführt wurde der Demonstrationszug durch die Innenstadt von einer Gruppe Schüler*innen, die ein Banner mit der Aufschrift "Ohne Bäume keine Träume" trugen. Auch die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Thüringen und die anstehenden Wahlen in den den USA waren ein sehr präsentes Thema. Für viele Teilnehmende stehen rechte Parteien für eine verfehlte und ungerechte Klimapolitik oder gar eine Leugnung des Klimawandels. Hier findet ihr die Reden der Anfangskundgebung zum Nachhören.

Rede von Fridays for Future: 5:09

Rede von Dieti Bleibt: 14:25