Klimawandel "bitte wenden Sie jetzt"

"There is no Planet B", ein neues Heft des iz3w für Mai/Juni 2019 mit Schwerpunkt Klimawandel, 10 Aufsätze (mit Fotos bebildert von Demos der F4F, Fridays for Futur)

Themen im Heft sind z.B. Klimabremser in der Industie, Klimaleugner bei der AFD und der Europäischen Rechten, es geht um den Menschen als Klimakiller, um Grüne Enteignung, um widersprüchliche Klimapolitiken z. B. in China, in Südafrika und Nachhaltigkeiten auf Kuba.

Im Interview mit Christian Stock von der iz3w sprach ich über die Themen, die Auswahl der Themen, über die Haltungen und Blickwinkel hinter den Artikeln, über soziale Gerechtigkeit in der Klimafrage, herrschafts- und kapitalismus kritische Ansätze.