burning beds (Ausgabe März 2024)

Die Themen: In drei Beiträgen beschäftigen wir uns heute mit der Sabotage der Bundesregierung am Klimaschutz und an der Energie-Wende.

Am 26. Februar verkündete der angebliche Klima-Minister Robert Habeck, mit einem neuen Gesetz die Verwendung der CCS-Technologie in Deutschland zuzulassen. Acht deutsche Umwelt-Verbände haben diese Entscheidung Habecks kritisiert und werfen ihm vor, die "Büchse der Pandora" zu öffnen. Worauf beruht diese ungewöhnlich harsche Stellungnahme?

Auch der Bundesrechnungshof wirft in einem Sonderbericht Anfang März der Bundesregierung vor, die Energie-Wende zu sabotieren. Was kritisiert der Bundesrechnungshof im Einzelnen?

Seit Monaten liegt die Bundesregierung zudem mit dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg im Clinch, weil sie das Klimaschutzgesetz mißachtet. Zwei Umwelt-Verbände hatten Klage gegen die Bundesregierung eingereicht und am 30. November 2023 recht erhalten. Offensichtlich jedoch betrachtet die Bundesregierung es als ihre Aufgabe, den Klimaschutz zu sabotieren. Sie legte nun Revision gegen das Urteil ein. Mehr zu den Hintergründen in unserem dritten Beitrag.

Ein Unfall mit Atomraketen kann die Auslöschung allen Lebens auf diesem Planeten zur Folge haben. Wieder einmal wurde ein solcher Unfall drei Wochen lang verschwiegen... Mehr hierzu in den kommenden 60 Minuten.