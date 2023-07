A-Cappella-Entdeckungen mit der Freiburger Band "Anders"

Zur aktuellen Ausgabe von la.vie.avant.tout kamen Johannes und Moritz von der Band "Anders" ins Studio von RDL. Sie geben uns einen Einblick in ihre in Jugendjahre zurückreichende Bandgeschichte und lassen uns die Entstehung ihres neuen Studioalbums "Kurzurlaub" entdecken. En passant erkunden wir gemeinsam, was hinter der Leidernschaft der beiden für einen Vocal Pop steckt, der sowohl berühren als auch Spaß machen soll.

Am 22. Oktober 2023 habt ihr die Möglichkeit "Anders" mit einem ganz besonderen Konzert in Freiburg zu erleben. A-Cappella in Akustik ... für alle Fans einer nahe gehenden Vokalkunst: https://anders-band.de/tour