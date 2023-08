A-Cappella-Entdeckungen mit der Freiburger Band "Anders" (Wdh.)

Anfang Juli kamen Johannes und Moritz von der Band "Anders" ins Studio von RDL. Während eines heiteren Interviews gespickt mit anregenden Songs gaben sie uns einen Einblick in ihre in Jugendjahre zurückreichende Bandgeschichte und ließen uns die Entstehung ihres neuen Studioalbums "Kurzurlaub" entdecken. En passant erkunden wir im Zuge dieser la.vie.avant.tout-Sendung, was hinter der Leidernschaft der beiden für einen Vocal Pop steckt, der sowohl berühren als auch Spaß machen soll.

Für alle die Lust auf Anders bekommen haben, gibt es am 22. Oktober 2023 die Möglichkeit auf ein ganz besonderes Konzert in Freiburg: A-Cappella in Akustik ... für alle Fans einer nahe gehenden Vokalkunst: https://anders-band.de/tour