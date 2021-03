Chaosradio Freiburg 0x46

heute zu Fümpf Blockchains sollt ihr sein, Luca App und warum die eher keiner braucht, noch ein paar herausragende Frauen der Technikgeschichte und Cyberpeace

"Der sinnvollste Einwurf bei #EAID bisher ist, das es eigentlich all die Apps nicht brauchen würde, wenn man denn einfach die Coronaverordnung repariert und anonymisierte Kontaktdatenerfassug (via CrowdNotifier) erlauben würde. Eigentlich könnte man die Diskussion da beenden." (Lilith Wittmann @twitter)

https://www.youtube.com/watch?v=St955HBD-7k cyberpeace - alexander lehmann und fiff

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw11-pa-verteidigung-806470

"Ist doch super, wenn die Apps am Ende inklusiver aller Daten verkauft werden. Dann ist wenigstens die Werbung darin individuell zugeschnitten. Ich stelle mir das ungefähr so vor: Menschen, die nicht geimpft sind, interessieren sich auch für: – 20 m Alufolie, extra reißfest von Toppits – vegan kochen mit Attila Hildmann – Fischerhut in Deutschlandfarben“

