Chaosradio Freiburg 0x4c

Grüner Impfpass

Urheberrechtsreform: Bundestag stimmt für Upload-Filter und Leistungsschutzrecht

LNP393 Mutmaßlich erlaubte Nutzung

Datenverlust der Woche:

Sebastian UI Erlebnisse bei Impfterminvergabe

- technisch "vernünftig" machbar, fraglich wie weit da noch was "komisches" passiert - Diskussion: Impf- / Genesungsstatus als Zugangsbeschänkung?!?CDU Wahlkampfapp In der App „CDU-connect“ ließen sich auch weitere Informationen wie Alter, Geschlecht und politische Gesinnung speichern. Seit vergangener Woche ist die App offline. Die Aktivistin und Hackerin Lilith Wittmann hatte mehrere Sicherheitslücken gefunden, die es genauso auch bei den baugleichen Wahlkampf-Apps der CSU, der Österreichischen Volkspartei und der Schweizer CVP gab. Allein durch die Lücke in der CDU-App standen Wittmann zufolge über 100.000 Datensätze zu besuchten Personen sowie die Daten von über 18.000 Wahlkampfhelfer:innen und mehr als 1.000 potenzielle Unterstützer:innen seit vier Jahren relativ ungeschützt im Netz.

https://www.impfterminübersicht.de/baden_wuerttemberg/77933_lahr_schwarzwald/

https://impfterminradar.de/

cancelt https://www.impfterminmonitor.de/

kaputt default offizielles angebot https://www.impfterminservice.de/impftermine

Musik

https://www.youtube.com/watch?v=F-p5A_GislM Theme Raumpatrouille Orion

https://www.youtube.com/watch?v=Y-B0lXnierw Danger Dan Kunstfreiheit

Enraged Minority - Strickpullover (04:23, startet erst bei 00:10, endet bei 04:16)