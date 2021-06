Chaosradio Freiburg 0x4e

Operation Trojan Shield ################### https://twitter.com/FBISanDiego/status/1402150981572386818 #HappeningSoon Follow the case of the #FBI's #OperationTrojanShield across countries and time zones. https://twitter.com/josephfcox/status/1402328017259491329 New: the story of how the FBI secretly ran an encrypted phone app for criminals just got wilder. DOJ now charging people who worked for the company, including 'influencers' who sold phones. Lumped with big charges; they were working for the FBI all along https://twitter.com/Europol/status/1389129517931896832

OTON Jörn Huxhorn@huxi Mit einem #Staatstrojaner lassen sich Beweise platzieren. Was natürlich niemals gemacht werden würde, weil es verboten ist.* Meiner Meinung nach ist jegliche digitale Beweiskette alleine durch die Existenz dieses Gesetzes bereits kompromittiert. * Sarkasmus

OTON https://twitter.com/ennopark/status/1402959726443470848 Nochmal Klartext: Die Bundespolizei darf jetzt aus der Ferne eure Handys und Computer überwachen *ohne* dass dafür noch ein Tatverdacht vorliegen muss. Einfach so. Weil sie denken, vielleicht finden sie ja was interessantes bei euch.

OTON https://twitter.com/lovinurbanism/status/1403038973291794432 Anna Becker : Bald können die rechtsextremen Gruppen in Bundespolizei und Geheimdiensten also direkt und ohne Tatverdacht auf unsere Handys und Rechner zugreifen. Das fühlt sich besonders für Menschen mit Migrationsgeschichte und der Antifa bestimmt richtig gut an. #Staatstrojaner

https://twitter.com/andre_meister/status/1402345936156823562 Soeben haben sich @cducsubtund @spdbtauch bei der Verfassungsschutznovelle geeinigt. Alle 19 Geheimdienste bekommen Staatstrojaner. Inklusive Quellen-TKÜ plus. Internet-Provider müssen bei der Installation helfen. (Andere TK-Anbieter nicht.) Hintergrund:

OTON Jan Böhmermann @janboehm Die SPD stimmt für den Staatstrojaner, weil sie nichts mehr zu verbergen hat.

OTON https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/staatstrojaner-im-law-and-order-gleichschritt-a-91cc8605-e529-4611-8bbf-14bc4501bb32 offenbart der letztlich ebenfalls vergebliche Juso-Vorstoß, dass selbst die progressiven Teile der SPD keine Hoffnung mehr haben, die Fraktion mit inhaltlichen Argumenten vom »Law and order«-Gleichschritt mit der Union abzubringen. Rechts, zwo, drei, vier – so marschiert die SPD in den Bundestagswahlkampf.

OTON : mal was mit Holz https://twitter.com/dkdance_/status/1401793590372843522

kurzweiliger und guter aktueller Einblick Plusminus Beitrag https://twitter.com/DasErste/status/1402615522915667975 ARD Mediathek: https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/sendung/sr/sendung-vom-09-06-2021-luca-app-100.html und direkt zum Video: https://www.daserste.de/information/wirtschaft-boerse/plusminus/videos/sendung-vom-09-06-2021-luca-app-video-100.html

Landesregierung verschleppt Frag-den-Staat Auskunft zu Vertragsdaten und denn eigentlich die App bezahlen wird, so klar scheint das ja dann nicht zu sein. Wegen Komplexität wird eine Verlängerung der Antwortfrist beantragt. https://fragdenstaat.de/anfrage/kostenubernahme-fur-die-luca-app-vertrag/

https://twitter.com/climagic/status/1402312419540668418 cowsay <<<"Happy $((2**5))nd Birthday BASH shell" | lolcat -F 1 # /bin/bash turns 32 today. #bash #unix #linux

https://twitter.com/systemli/status/1402517980001488896 "I wanted PGP to be used for human rights applications. I wanted it to spread all over the world, especially to places where people needed protection from their own governments." Vor dreißig Jahren kam PGP auf die Welt. Alles Gute zum Geburtstag! Closed lock with keyOld key---PGP 30th Anniversary

Stuttgart - Tracker für Jugendliche ########################## https://twitter.com/evawolfangel/status/1404331089762701313 Wer's verpasst hat am Wochenende: die Stadt #Stuttgart möchte junge Leute im Club überwachen und Alarm schlagen, wenn sie sich nahe kommen. Die Daten werden zudem gesammelt und fürs ContactTracing genutzt. Die Antworten der Verantwortlichen auf meine Fragen finde ich alarmierend. Perso ohne Finger ########################## Glücklich gerade einen #PersoOhneFinger erfolgreich beantragt zu haben! Juhu! Reminder: Ab 2. August ist bei jeder Ausstellung eines neuen Perso Pflicht Fingerabdrücke abzugeben! Verpasst nicht die Chance nochmal 10 Jahre ohne diesen Scheiss auszukommen. Danke, @digitalcourage FILM alles ist 1 außer der Null - 22.7. ############################### ALLES IST EINS. AUSSER DER 0. erzählt eine Geschichte digitaler Subversion: vom exklusiven Club zu einer Instanz, die heute bei allen Fragen der Netzpolitik zu Rate gezogen wird. Der Dokumentarfilm von Klaus Maeck und Tanja Schwerdorf setzt der bekanntesten deutschen Hackervereinigung ein stilsicheres, kraftvolles und würdiges Denkmal. Selten hat man ein so eindringliches Porträt über Zeitgeist-Pioniere gesehen, deren Weitblick für die Gegenwart so beeindruckend wie bereichernd ist. https://allesisteins.film https://www.facebook.com/allesisteinsausserder0/ TELEGRAM KANAL VOM "HIRSE HITLER" ################################### der Telegram Kanal vom so genannten Hirse Hitler - Attila Hildmann ist auf den Apps auf den Apps von von Google und Apple direkt gesperrt. Interessant dabei - nicht Google/Apple haben den Kanal gesperrt sonder Telegram selbst, dies vermutlich auf deren Druck. In der Webapp und via Api ist der Kanal mit über 100.000 TN noch erreichbar - dort schimpft der mysogyne mit Haftbefehl Gesuchte HIldmann aus der Türkei wirr vor sich hin. Wenn er sich wie so oft verzettelt hat endet er in, wir müssten doch nur den Reichstag stürmen und DIE DA OBEN absetzen. https://twitter.com/felixhuesmann/status/1402349936159625217 Luca App #########PGP wird 30 BASH wird 32 ############

