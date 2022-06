Chaosradio Freiburg 0x65

Samstag 02.07. MakerDay | 13- 18 Uhr| Konradstraße 14

Einen ganzen Tag lang Programmieren, Tüfteln und Ausprobieren. An unserem MakerDay erwarten Dich in unserem Haus jede Menge Workshops und offene Stationen, an denen Du erste Erfahrungen in den Bereichen Programmieren und Elektrotechnik sammeln wirst. Alle Angebote sind für Dich so ausgelegt, dass Du ohne jegliche Vorerfahrung vorbeikommen, einsteigen und mitmachen kannst. Über den ganzen Tag hinweg gibt es offene Angebote und Stationen für Dich.

Der MakerDay richtet sich an Kinder ab 10 Jahren, Jugendliche und Erwachsene.