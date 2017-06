Handverlesene Musik mit tschechischen Texten bedeutet, dass wir unsere aktuelle Reihe osteuropäischer Musik wieder aufnehmen. Auch diesmal wird es vielfältig bunt bei musiVersity: von Electro bis Punk; von Liedermacher bis Alternative. U. a. mit Mucha, Folk3mail, Tomáš Klus, Ty Nikdy und Gagarin... Lasst Euch überraschen, welche Stile und Interpret*Innen zu entdecken sind!

