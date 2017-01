ChronoChartory (heute vor 20 Jahren)

Das neue Jahr fängt in dieser Sendereihe bescheiden an...

Wir blicken und hören zurück, was der Januar 1997 zu bieten hatte. - Nicht viel - Dennoch war ich fündig mit Garbage (Bild), Fine Young Cannibals, No Doubt, Khaled, Back Stree... ach besser doch nicht. Lieber etwas aus dem Album Broken China von Rick Wright. Im Kino lief "Knocking on heaven's door", über dem ich persönlich von den Dreharbeiten berichten kann.

Live an den Knöpfen: Jo Chen