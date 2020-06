Cocktailparty-Feminismus #2

**Special Pride Month-Edition**

Der CSD fiel dieses Jahr nicht ins Wasser - es gab kleine Aktionen auf den Straßen, große Demos zur Gewalt gegen die Transgender*community in New York und Party online.

Wir gestalten die heutige Cocktailparty deshalb mit Inhalten rund um das Thema CSD und Priden Month.

Passend dazu die ersten Folgen des Podcasts "queer is near", der uns in diesem Format über die nächsten Monate begleiten wird.

Außerdem: neue Musik

und: Filmvorstellungen

LetzFetz