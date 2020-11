My body, my choice!

Bei der heutigen Cocktailparty von LaRadio ging es um die aktuellen Proteste in Polen. Diese haben sich in Reaktion auf das Urteil des Verfassungsgerichts vom 22.Oktober entwickelt, welches Abtreibungen faktisch unmöglich macht. Daraus haben sich in den letzten Wochen landesweite Massenproteste ergeben, die sich um grundlegende Fragen bezüglich Demokratie in Polen drehen und den Rücktritt der Regierung fordern. solidarność mit den Protesten in Polen!

Außerdem haben wir anknüpfend an die letzte Woche stattgefundende Aktionswoche Riseup4Rojava ein Interview mit Frauen von Women Defend Rojava gehört.

Auch eine weitere Folge vom Podcast "queer is near" hatten wir wieder mit dabei: https://www.queer-is-near.com/.

Unsere Veranstaltungshinweise findet ihr auf der Website der Kritischen Einführungstage: https://kretafreiburg.wordpress.com/programm/

Und natürlich ein Auszug aus unserer supertollen Track-Liste:

Ebow - Waffenlobby

Sookee - Konstruktiv

Biig Piig - Switch

Petrol Girls - Sister

Gurr - Bye Bye

Deutsche Laichen - du bist so schön, wenn du hasst

Mala - Deine Cousine

Les Rita Mitsouko - C'est comme ca

Muthoni Drummer Queen - Suzie Noma

ÄTNA - Come to me

LP - Girls go wild

Lena Stöhrfaktor - nachts im Nebel

Decibelles - J'aime trop mon clito

Pip Millet - Stupid people