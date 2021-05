Queer is near startet(e) die 2. Staffel

Ein spätes Coming Out als queer betrifft erstaunlich viele Menschen. Martina Tirolf, Macherin des Podcasts "Queer is near", hatte während ihres eigenen Coming Outs Rolemodels und ein niederschwelliges Angebot vermisst und sich selbst an die Arbeit gemacht. Nach 14 Folgen mit ihrer ganz persönlichen Geschichte, öffnet sie ihr Format nun für andere Menschen, die gerne über ihre Erfahrungen, Ängste und Wünsche berichten möchten. It's YOUR WAY now!

Im Gespräch mit Eva lanciert sie die 2. Staffel, bei der ab April immer am 7. eines Monats eine neue Folge veröffentlicht wird.

Musik gibts bei LaRadio von dem Norwegischen Queer Community Star "Girl in Red", die mit "If i could make it go quiet" Ende April ihr erstes Debutalbum veröffentlicht hat.