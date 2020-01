Die Gruppe The Düsseldorf Düsterboys kommen nicht, wie es etwa der Name vermuten lässt, aus Düsseldorf. Nein, die werten Herren kommen aus der neuntgrößten Stadt Deutschlands Essen. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, denn ihre Musik atmen den süßen Duft von düsteren, verrauchten Eckkneipen wie es sie wohl in jeder Stadt gibt. Mit eben dieser Musik tingelt das Quartett durch die Clubs und Kneipen um diese Stimmung erlebbar zu machen. Ein Stopp in Freiburg durfte da natürlich auch nicht fehlen. So begab es sich, dass die beiden P's der Band (Peter Rubel und Pedro Goncalves Crescenti) vor jenem Konzert am 14. Januar des Jahres 2020 zum Interview bei Radio Dreyeckland erschienen. Das Interview inklusive musikalischem Beiwerk wird in diesem Musikmagazin Thema sein. Kleiner Tipp: Wer sich fragt was die Düsseldorf Düsterboys von Udo Jürgens und Olli Schulz halten und was es mit dem Furzkissen des Folk auf sich hat, der sollte reinhören.